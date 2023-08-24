Британська щедрість: Українські біженці отримають 11,5 мільйонів фунтів стерлінгів

Великобританія надала кошти на допомогу українським біженцям на території Англії. Для біженців виділили суму в 11,5 мільйона фунтів стерлінгів, що еквівалентно більш ніж 14,5 доларів США, повідомляє “Преса України” з посиланням на Департамент підвищення рівня громад Великобританії.

Департамент Британії поділився інформацією щодо підтримки українських військових біженців на території своєї держави.

Державна підтримка Великобританії біженцям України допомагатиме відновленню їхнього життя.

Допомога Великобританії зможе скористатися до 10 000 біженців. Вона виражатиметься у матеріальній підтримці, а також допомоги у вивченні мови та просуванні кар’єрними сходами. Матеріальна підтримка становитиме 11,5 мільйонів фунтів стерлінгів.

Фінансову підтримку українські біженці отримували й раніше.