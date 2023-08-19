Жертви та руйнування: Росія знову атакує Харківську область

Збройні Сили Російської Федерації знову ініціювали обстріл. Під атаку російських військових потрапила Харківська область. Внаслідок обстрілу двоє людей постраждали, повідомляє “Преса України” з посиланням на Фейсбук Офісу генерального прокурора.

Офіс генерального прокурора передав інформацію про новий обстріл Харківської області. Вночі 19 серпня військові сили Росії здійснили обстріл села Вільча Чугуївського району. Результатом дій російських військовослужбовців стали ушкодження житлових будинків та споруд господарського типу.

Крім цього, був обстріл Ізюмського району. Атака потрапила по селу Загризове. Внаслідок цієї атаки Російської Федерації постраждали жінка 44 років і чоловік 26 років. Джерело стверджує, що постраждалих на даний момент госпіталізовано.

Збройні Сили Російської Федерації раніше обстрілювали Херсон.