Атака на Чернігів: ЗС РФ намагаються психологічно тиснути на українців

Збройні Сили Російської Федерації загострювали Чернігів. Вони намагалися зробити це з метою заподіяти найбільший біль українському народу, повідомляє “Преса України” з посиланням на Телеграм-канал Ганни Маляр.

“Вони не просто так постійно ціляться в об’єкти громадянської інфраструктури. Вони навмисно вишукують такі цілі, які для України будуть найбільш символічними. Їх дратує те, що демонструє успіх нашої держави”, – заявила Ганна Маляр.

Заступниця міністра оборони також додала, що безпечного місця в Україні немає і не може бути доти, доки ведуться активні бойові дії.

“Надійно можна себе почувати виключно у укриттях. Тому кожен має брати цей фактор до уваги. Не важливо, хто він, і де в Україні перебуває”, – завершила Ганна Маляр.

Раніше Чернігів обстрілювали тричі на добу.