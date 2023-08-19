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Понеділок, 21 Серпня

Атака на Чернігів: ЗС РФ намагаються психологічно тиснути на українців

ЗС РФ загострювали Чернігів для психологічного тиску.
Багровий Ілля  Оновлено: Україна Коментарів немає1 хвилина читання

Збройні Сили Російської Федерації загострювали Чернігів. Вони намагалися зробити це з метою заподіяти найбільший біль українському народу, повідомляє “Преса України” з посиланням на Телеграм-канал Ганни Маляр.

“Вони не просто так постійно ціляться в об’єкти громадянської інфраструктури. Вони навмисно вишукують такі цілі, які для України будуть найбільш символічними. Їх дратує те, що демонструє успіх нашої держави”, – заявила Ганна Маляр.

Заступниця міністра оборони також додала, що безпечного місця в Україні немає і не може бути доти, доки ведуться активні бойові дії.

“Надійно можна себе почувати виключно у укриттях. Тому кожен має брати цей фактор до уваги. Не важливо, хто він, і де в Україні перебуває”, – завершила Ганна Маляр.

Раніше Чернігів обстрілювали тричі на добу.

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