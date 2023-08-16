Смерть у Запоріжжі: Нові жертви обстрілів ЗС РФ

За останню добу Збройні Сили Російської Федерації продовжили обстріл населених пунктів української держави. Здебільшого це стосується Запорізької області. Внаслідок обстрілу з використанням ракетного удару загинуло двоє людей. Ще одна людина отримала внаслідок поранення, повідомляє “Преса України” із посиланням на ГУНП у Запорізькій області.

Серед жертв обстрілу з використанням зенітно-ракетного комплексу С-300 є жінка 70 років, і чоловік 77 років. Обидва дістали поранення несумісні з життям і загинули.

Також надійшла інформація про постраждалу інфраструктуру села Степове у Запорізькому районі.

“Окрім цього, осколкове поранення отримала 64-річна жінка. Її оперативно відправили на госпіталізацію. Вона — дружина загиблого”, — каже місцева поліція.

Громадянський був поранений також після атаки дронів.