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Середа, 16 Серпня

Смерть у Запоріжжі: Нові жертви обстрілів ЗС РФ

За останню добу ЗС РФ продовжили обстріл населених пунктів України.
Багровий Ілля  Оновлено: Регіони Коментарів немає1 хвилина читання

За останню добу Збройні Сили Російської Федерації продовжили обстріл населених пунктів української держави. Здебільшого це стосується Запорізької області. Внаслідок обстрілу з використанням ракетного удару загинуло двоє людей. Ще одна людина отримала внаслідок поранення, повідомляє “Преса України” із посиланням на ГУНП у Запорізькій області.

Серед жертв обстрілу з використанням зенітно-ракетного комплексу С-300 є жінка 70 років, і чоловік 77 років. Обидва дістали поранення несумісні з життям і загинули.

Також надійшла інформація про постраждалу інфраструктуру села Степове у Запорізькому районі.

“Окрім цього, осколкове поранення отримала 64-річна жінка. Її оперативно відправили на госпіталізацію. Вона — дружина загиблого”, — каже місцева поліція.

Громадянський був поранений також після атаки дронів.

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