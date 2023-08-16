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Середа, 16 Серпня

Озеро Синє у Києві перетвориться на рай: Кличко розкрив подробиці

Починаючи з осені розпочнуться нові екологічні роботи.
Багровий Ілля  Оновлено: Екологія Коментарів немає1 хвилина читання

Починаючи з осені розпочнуться нові екологічні роботи. Розпочнеться процедура розчищення та благоустрою озера Синє у Подільському районі, повідомляє “Преса України” із посиланням на прес-службу КМДА.

Мер Києва Кличко розповів про підготовку до нових робіт у екологічній сфері України. Він заявив про три етапи, першим із яких буде очищення акваторії Синього на п’ять метрів у глибину. Згодом планується природне наповнення озера. Після цього розпочнеться процедура благоустрою озера.

За словами Кличка, основне завдання – це наповнення озера водою. Наступного року розпочнеться благоустрій Синього. Передбачається додавання великого пляжу та парку, який міститиме вело-бігові доріжки. Це допоможе території стати комфортнішою для використання українськими жителями.

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