Естонія зачиняє двері для Росії та Білорусі: Нові правила виборів шокують громадян

Участь у виборах в Естонії набуває нових обмежень. Вони стосуються жителів мають громадянство Російської Федерації чи республіки Білорусь. Для цього вже підготовлено відповідний законопроект, повідомляє “Преса України” з посиланням на ERR.

Міністр юстицій Естонії Каале Лаанет готується до того, щоб найближчим часом продемонструвати партнерам та громадськості законопроект про обмеження прав на участь у місцевих виборах для громадян РФ та Білорусі.

Законопроект говорить про те, що держава не має можливості забезпечувати свободу громадян РФ від впливу їхньої країни на Естонію.

Творці законопроекту аргументують це тим, що громадяни РФ на території Естонії отримували заклики мобілізаційного характеру зі своєї держави.

Раніше Естонія передала Україні військову допомогу ціною 400 мільйонів євро.