Європа обурена: Переворот у Нігері спричинив бурю емоцій у ЄС

Європейський Союз відкрито висловлює осуд щодо перевороту в Нігері. Європа повністю підтримує зусилля Економічного співтовариства країн Західної Африки. Вона допомагає організації запобігти масштабній кризі в країні, повідомляє “Преса України” з посиланням на сайт Європейської комісії.

Європейська комісія висловила свою думку про переворот у Нігері.

“Європейський Союз засуджує дії тих, хто влаштував переворот у Нігері. Ця дія порушує європейські цінності про демократію”, – заявила Єврокомісія.

Також організація висловила підтримку у бік ECOWAS.

“Європа повністю підтримує ECOWAS. Європейський Союз готовий надавати організації всіляку підтримку в їхніх зусиллях запобігання кризі в країні”, – написали в ЄС.

Переворот у Нігері також змінив інвестиційну карту.