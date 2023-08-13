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Неділя, 13 Серпня

Трагедія в Нігерії: Потужний обвал мечеті забрав життя семи людей

На півночі Нігерії, на території міста Зорія обрушилася мечеть.
Багровий Ілля  Оновлено: Світ Коментарів немає1 хвилина читання

На півночі Нігерії, на території міста Зорія обрушилася мечеть. Внаслідок катастрофи загинуло семеро людей. Ще кілька людей зазнали поранень, повідомляє “Преса України” з посиланням на Reuters.

Надзвичайна подія сталася у штаті Кадуна. Центральна мечеть обрушилася, коли в ній перебувала не одна сотня віруючих громадян Зорії. Це сталося під час пообідньої молитви.

“Спочатку ми змогли знайти тіла чотирьох віруючих. Потім знайшли ще три. Після того, як спеціальні служби оглянули руїни мечеті”, – повідомив Абдуллахі Кварбаї.

Наразі невідомо в якому стані цивільні особи, які отримали поранення. Тим не менш, є інформація про те, що спеціалізовані служби відправили їх на госпіталізацію.

Нагадаємо, що так само обрушилася будівля інституту в Донецьку.

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