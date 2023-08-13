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Неділя, 13 Серпня

Таврійське полум’я: Українська артилерія випалила російські позиції на фронті

Артилеристські підрозділи ЗСУ знову виконали бойові завдання на Таврійському напрямку.
Багровий Ілля  Оновлено: Регіони Коментарів немає1 хвилина читання

Артилеристські підрозділи Збройних Сил України знову виконали бойові завдання на Таврійському напрямку. 1303 бойові завдання успішно виконані українськими артилеристами, повідомляє “Преса України” з посиланням на Телеграм-канал Таврія.

“Доповідаю з Таврійського напряму конфлікту. Нам вдалося відбити території. Сили оборони України чудово працюють”, – написав Олександр Тарнавський.

За останню добу російські війська втратили у сутичках проти українських військовослужбовців 242 особи. З них загинуло 80 людей, поранено 160, і 2 взято в полон.

Також українські військові знищили танк, дві одиниці ББМ, стільки ж систем артилерії та міномети, і один автомобіль спеціального призначення. Також ліквідовано одну одиницю спеціалізованої техніки.

Раніше сотні солдатів РФ було ліквідовано.

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