Запоріжжя під вогнем: ООН огортає атака на центр допомоги

ООН відреагували на обстріли запорізького “Рейкарця”, які ініціювали Збройні Сили Російської Федерації. Організація об’єднаних націй заявила про це приміщення використовувалося для підтримки постраждалих в результаті війни, повідомляє “Преса України” з посиланням на заяву ООН.

Деніз Браун висловила приголомшення від отриманої новини про обстріл. Готель був “абсолютно неприпустимою” метою для російських солдатів.

“У цьому готелі я знаходилася багато разів. Я там зупинялася. Щоразу як тільки відвідувала Запоріжжя. Моя команда так само його постійно використовує. По суті, це була база ООН. База в якій проводилися роботи з евакуації мешканців, які постраждали під час війни. “, – Висловилася Браун.

У Запорізькій області також підірвали позиції ЗС РФ.