Скандал у Слугах народу: Депутатів виключили з партії через корупцію та таємні угоди

Декілька народних депутатів виключили з партії “Слуга народу”. Йдеться про Анатолія Гунька та Богдана Торохтія, повідомляє “Преса України” з посиланням на Телеграм-канал Давида Арахамії.

“Дане рішення не змусило на себе довго чекати. Воно було прийнято миттєво. Лише питання юриспруденції потребували деякого часу.”, – сказав Арахамія.

Богдан Торохтія раніше став осередком скандалу. Деякі ЗМІ опублікували результати розслідування про нього. Слідчі з’ясували, що його дружина придбала квартиру в Болгарії, на території курортного міста, а також квартиру з паркомісцем у Києві.

Анатолій Гунько став фігурантом скандалу із хабарами. Стало відомо, що він та його спільники брали хабарі розміром у 85 тисяч доларів.

Арахамія також розповідав про дату звільнення Авакова.