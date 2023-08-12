Скандал на обрії: Польща загрожує закрити всі переходи з Білоруссю

Польська держава може закрити всі переходи на прикордонній території між собою та республікою Білорусь. До можливих до закриття об’єктів належать залізниці, повідомляє “Преса України” з посиланням на PAP.

Провокації з боку чинного лідера республіки Білорусь викликали реакцію у Польщі. Вона готова закрити кордони з цією державою за умови, що вони продовжуватимуться.

Заступник МВС Польщі послався на аргументацію глави МВС щодо поточної ситуації.

“Якщо республіка Білорусь продовжуватиме дозволяти собі занадто багато, якщо провокації з її боку продовжуватимуться, і тим більше посилюватимуться, у нас не залишиться іншого вибору. Ми повністю перекриємо кордони з цією державою. З нами згодні в Литві. І, я сподіваюся, у Латвії теж погодяться. Таким чином Білорусь буде повністю ізольована.”, – поділився Вонсік.

Нагадаємо, що Польща вже готується до радикального рішення.