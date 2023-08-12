Гра на високому рівні: Ердоган стає ключем до миру між Україною та Росією

Ердоган визнаний практично єдиною людиною у світі, яка зможе вплинути на рішення чинного президента Російської Федерації. Йдеться про повернення Володимира Путіна до “зернової” угоди, повідомляє “Преса України” з посиланням на Reuters.

Міністр закордонних справ України заявив про те, що Реджеп Тайіп Ердоган має великий авторитет у дипломатії з Путіним. Цей авторитет набутий завдяки збалансованим відносинам між конфліктуючими сторонами, Україною та Росією. Тому він є практично ідеальним та єдиним кандидатом, який може відновити “зернову угоду”. Звичайно, йдеться і про посередництво ООН.

“Неможливо перебільшити те, що Ердоган ймовірно єдина людина, яка здатна вплинути на рішення Путіна щодо угоди”, – підсумував Кулеба.

Раніше Ердоган домовлявся про зустріч між Зеленським та Путіним.