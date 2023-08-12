Фінансова підтримка для повернення: Українці-біженці шукають шлях додому

Українці-біженці, які обрали виїзд за кордон часто потребують допомоги та підтримки. Для того, щоб була можливість повернення в Україну. Для цього потрібні гроші, повідомляє “Преса України“.

Угорський офіс Міжнародної організації з міграції створив опитування серед українських біженців щодо повернення назад до української держави.

Деякі біженці виявили бажання повернутися на батьківщину. Тим не менш, вони потребують фінансової підтримки для того, щоб це успішно реалізувати.

Людей, які бажають, повернуться в Україну на постійну основу приблизно 30% від загальної суми опитаних. 66% опитаних відвідували українську державу лише на короткий час.

Опитані аргументували бажання повернуться в Україну як тугу за домом. Також деякі говорили про те, що в їхньому регіоні покращилася ситуація.

Молоді українські біженці здебільшого прагнуть залишитись у Польщі.