Актуально
Підписатися
Неділя, 13 Серпня

Фінансова підтримка для повернення: Українці-біженці шукають шлях додому

Українці-біженці, які обрали виїзд за кордон часто потребують допомоги та підтримки.
Багровий Ілля  Оновлено: Світ Коментарів немає1 хвилина читання

Українці-біженці, які обрали виїзд за кордон часто потребують допомоги та підтримки. Для того, щоб була можливість повернення в Україну. Для цього потрібні гроші, повідомляє “Преса України“.

Угорський офіс Міжнародної організації з міграції створив опитування серед українських біженців щодо повернення назад до української держави.

Деякі біженці виявили бажання повернутися на батьківщину. Тим не менш, вони потребують фінансової підтримки для того, щоб це успішно реалізувати.

Людей, які бажають, повернуться в Україну на постійну основу приблизно 30% від загальної суми опитаних. 66% опитаних відвідували українську державу лише на короткий час.

Опитані аргументували бажання повернуться в Україну як тугу за домом. Також деякі говорили про те, що в їхньому регіоні покращилася ситуація.

Молоді українські біженці здебільшого прагнуть залишитись у Польщі.

Post Views: 46

Материалы по теме

Додати коментар

Залишити відповідь

Новини

Преса України

Інше

2002-2023 Преса України. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів, опублікованих на нашому сайті “Преса України“, дозволяється за умови посилання на uapress.info. При копіюванні матеріалів для інтернет-видань – обов’язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання. Посилання має бути розміщене незалежно від повного чи часткового використання матеріалів.