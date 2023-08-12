Актуально
Підписатися
Неділя, 13 Серпня

Бойове партнерство: США та Україна у терміновому відеозв’язку – що обговорювали

Відбулася відео зустріч між військово-політичним керівництвом США та України.
Багровий Ілля  Оновлено: Політика Коментарів немає1 хвилина читання

Відбулася зустріч у відеоформаті між представниками військово-політичного керівництва Сполучених Штатів Америки та України. Захід відбувся 10 серпня, повідомляє “Преса України” із посиланням на сайт Офісу президента України.

Офіс лідера української держави повідомив про зустріч, що відбулася, з військово-політичним керівництвом США. Спілкування у такому форматі вже проводилося раніше, і те, що такі зустрічі повторюються, підкреслює високий рівень у партнерських відносинах між Україною та Америкою. Зокрема, це стосується партнерства в оборонній сфері.

Єрмак подякував США за те, що надали відчутну допомогу українській державі. Це стосується всіх рівнів допомоги.

Залужний продемонстрував партнерам актуальну ситуацію на полі бою і надав список необхідного для української армії.

Нагадаємо, що США так само готує нову підтримку України.

Post Views: 41

Материалы по теме

Додати коментар

Залишити відповідь

Новини

Преса України

Інше

2002-2023 Преса України. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів, опублікованих на нашому сайті “Преса України“, дозволяється за умови посилання на uapress.info. При копіюванні матеріалів для інтернет-видань – обов’язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання. Посилання має бути розміщене незалежно від повного чи часткового використання матеріалів.