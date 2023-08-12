Бойове партнерство: США та Україна у терміновому відеозв’язку – що обговорювали

Відбулася зустріч у відеоформаті між представниками військово-політичного керівництва Сполучених Штатів Америки та України. Захід відбувся 10 серпня, повідомляє “Преса України” із посиланням на сайт Офісу президента України.

Офіс лідера української держави повідомив про зустріч, що відбулася, з військово-політичним керівництвом США. Спілкування у такому форматі вже проводилося раніше, і те, що такі зустрічі повторюються, підкреслює високий рівень у партнерських відносинах між Україною та Америкою. Зокрема, це стосується партнерства в оборонній сфері.

Єрмак подякував США за те, що надали відчутну допомогу українській державі. Це стосується всіх рівнів допомоги.

Залужний продемонстрував партнерам актуальну ситуацію на полі бою і надав список необхідного для української армії.

Нагадаємо, що США так само готує нову підтримку України.