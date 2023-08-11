Погода в Україні: Бурхливі шквали та грози накриють регіони

Прогноз погоди в Україні на п’ятницю 11 серпня гірший, ніж передбачалося. Частина українських областей буде накрита шквалами та градами, повідомляє “Преса України” з посиланням на Фейсбук Укргідрометцентру.

Синоптики повідомляють про те, що тільки Київська, Вінницька, Одеська та Житомирська області будуть сухими. Захід України має очікувати погіршення погодних умов через короткочасні дощі та грози.

Лівобережна частина української держави отримала прогноз про сильніші зливи та гради в окремих районах. Пориви вітру фіксуватимуться швидкістю 15-20 метрів за секунду.

Решта України спостерігатиме вітер швидкість 7-12 метрів за секунду.

Температура повітря становитиме +12, +17 градусів вночі, і +22 градуси вдень на сході та півдні.

Нагадаємо, що очікується так само вітер.