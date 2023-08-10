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Неділя, 13 Серпня

Трагедія у Херсоні: Масовий обстріл від Росії забрав життя 16-річної дівчини

Збройні Сили Російської Федерації обстріляли Херсон.
Багровий Ілля  Оновлено: Регіони Коментарів немає1 хвилина читання

Збройні Сили Російської Федерації обстріляли Херсон. Починаючи з 31 липня, коли було ініційовано обстріл, кількість жертв серед цивільного населення зросла, повідомляє “Преса України” з посиланням на Телеграм-канал голови Херсонської ОВА.

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін заявив, що російська атака по Херсону припала по житлових кварталах міста. 31 липня загинула 16-річна дівчина. Загинула вона внаслідок одержання численних поранень. За її життя медичні працівники виборювали протягом десяти днів.

“Росія обірвала її життя. Життя юної жительки Херсона. У лікарні померла дівчина 16 років. Влада Веремєєнко”, – сказав голова Херсонської ОВА.

Нагадаємо, що під час одного з обстрілів Херсона постраждали медики.

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