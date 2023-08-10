Сильний удар: Російська армія руйнує житловий квартал у Запоріжжі

9 серпня Збройні Сили Російської Федерації завдали нового ракетного удару територією України. Бойові запаси російської армії потрапили по житловому кварталу у Запоріжжі, повідомляє “Преса України“.

У Шевченківському районі стався вибух. Це сталося у Запоріжжі, де під час повітряної тривоги розпочався обстріл приблизно о 19:40.

Про це заявив голова місцевої обласної військової адміністрації Юрій Малашко. У своєму телеграмі він поділився інформацією про удар по Шевченківському району. Він іронічно зауважив, що атака нанесена “надточною зброєю”.

Внаслідок атаки з боку Росії пошкоджено храм і торгові точки. Крім цього вибиті вікна у багатоповерхівках.

Обстріляли й Херсон. Загинула дівчина 16 років.