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Неділя, 13 Серпня

Сильний удар: Російська армія руйнує житловий квартал у Запоріжжі

9 серпня ЗС РФ завдали нового ракетного удару територією України.
Багровий Ілля  Оновлено: Україна Коментарів немає1 хвилина читання

9 серпня Збройні Сили Російської Федерації завдали нового ракетного удару територією України. Бойові запаси російської армії потрапили по житловому кварталу у Запоріжжі, повідомляє “Преса України“.

У Шевченківському районі стався вибух. Це сталося у Запоріжжі, де під час повітряної тривоги розпочався обстріл приблизно о 19:40.

Про це заявив голова місцевої обласної військової адміністрації Юрій Малашко. У своєму телеграмі він поділився інформацією про удар по Шевченківському району. Він іронічно зауважив, що атака нанесена “надточною зброєю”.

Внаслідок атаки з боку Росії пошкоджено храм і торгові точки. Крім цього вибиті вікна у багатоповерхівках.

Обстріляли й Херсон. Загинула дівчина 16 років.

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