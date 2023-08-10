Секретний план: ОАЕ організує переговори між Україною та Росією

Президент ОАЕ Мухаммад бін Заїд заявив про свої плани на організацію зустрічі між лідерами України та Російської Федерації. Це планується під час COP28, повідомляє “Преса України” із посиланням на L’Orient-Le Jour.

Конференцію ООН на якій Мухаммад бін Заїд хоче влаштувати зустріч між Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним заплановано на 30 листопада 2023 року. Місце проведення конференції – Дубай.

Ініціатива цієї зустрічі, як стверджують джерела, пішла від прохання Папи Римського Франциска. Також сприяла координація з боку деяких держав Європейського Союзу.

Президент ОАЕ почав розмірковувати про зустріч між чинними лідерами України та Російської Федерації під час його поїздки до Росії.

Нагадаємо, що Зеленський вже отримував рекомендацію не зустрічатися з Путіним.