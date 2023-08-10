Естонія піднімає щит: Нова військова допомога Україні вартістю 400 мільйонів євро

Уряд Естонії висловив бажання надати нову військову допомогу українській державі. У партію цього пакету допомоги може увійти партія вогнепального озброєння ручного типу та бойові запаси, повідомляє “Преса України” з посиланням на Міністерство оборони Естонії.

“Ми повинні продовжувати підтримувати Україну в битвах за свободу. Російська агресія продовжується, і ми не повинні зупинятися. Тому Естонія хоче простягнути руку допомоги”, – заявив Ханно Певкур.

Міністр оборони Естонії також додав заклик до дії у свою промову. Він належить до союзних країн України. Певкур закликав прискорити військову підтримку українських військовослужбовців.

Сьогодні ціна підтримки Естонії становить один відсоток її загального ВВП. 400 мільйонів євро.

Нагадаємо, що міністр оборони Естонії був у Києві.