Дрони в атаці: Жорстокі напади на об’єкти в Білорусі

На території республіки Білорусь почали з’являтися скарги про “атаки” з використанням дронів. Також скарги про “прорив” на територію об’єктів, що знаходяться під постійною охороною, повідомляє “Преса України” з посиланням на Міністерство оборони Білорусі.

Міністерство оборони Білорусі подало інформацію про те, що їм за останні два тижні надходять все більше різних скарг на “атаки” та “прориви”. Міноборони повідомив про затримання тих, хто це влаштовував. Наразі затримані перебувають у правоохоронних органів.

“Крім зломщиків затримали оператора, який пілотував безпілотними літальними апаратами. Він намагався запустити техніку над однією з наших військових частин”, – повідомило Міністерство оборони Білорусі.

Нагадаємо, що міноборони Білорусі також спростовують участь своїх військових на “Захід-2017”.