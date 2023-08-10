Байден несе допомогу: США готові виділити Україні нові мільйони

Лідер Сполучених Штатів Америки готується до подання заявки на допомогу Україні. Він попросить Конгрес США про надання додаткових фінансових коштів на підтримку України, повідомляє “Преса України” з посиланням на Politico.

Очікується, що президент США Джо Байден надсилатиме Конгресу США запит про виділення нових коштів для України. Аргументуючи це тим, що попередній виділений запас фінансів спливає, і потрібно його терміново поповнювати.

Анонімні джерела підтвердили, що цей запит маркується як екстрене фінансування, і включатиме до свого складу допомогу Тайваню, а також гроші на надання допомоги постраждалим внаслідок стихійного лиха.

Таким чином, Байден тримає слово про довгострокову підтримку України.