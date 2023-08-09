Зрадник у вищому званні: Генерал Росгвардії викрито у зраді на користь Росії

Генерал Росгвардії отримав підозри. Він командує процесами придушення партизанських рухів на території Криму, повідомляє “Преса України” із посиланням на Телеграм-канал СБУ.

Служба безпеки України повідомила про підозру одного з генералів Росгвардії. Розвідники здобули доказову основу того, що В’ячеслав Харева перейшов на сторони Збройних Сил Російської Федерації під час захоплення півострова.

За цю зраду Російська Федерація видала йому посаду “начальника штабу головного управління військ”. А також він отримав військове звання генерала-майора.

СБУ також передали інформацію про те, що Харєва керував процесами, які допомагали Російській Федерації захоплювати частини Херсонської та Запорізької областей. До того ж він перешкоджав партизанським рухам у Криму.

Також СБУ пред’явили підозри командирам національної гвардії.