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Середа, 9 Серпня

Змова на аеродромі: “Вагнер” створює новий табір на кордоні Білорусі

Планується до будівництва новий табір "Вагнера" у Білорусі.
Багровий Ілля  Оновлено: Світ Коментарів немає1 хвилина читання

Планується до будівництва нового табору в Білорусі. Його місцем дислокації стане аеродром Зябрівка, повідомляє “Преса України” із посиланням на Центр національного спротиву.

Підпільні організації повідомили, що приватна військова компанія “Вагнер” планує створити новий табір на території одного з білоруських аеродромів.

“Надалі є плани на імітацію за їх допомогою дій підривників. Це може відбуватися на кордоні з Чернігівською областю України”, – заявив Центр національного спротиву.

Також “Вагнера” можуть використовувати для того, щоб імітувати підтримку російської інформаційної війни з Білоруссю. Інформаційна операція має на меті тиск на європейське населення.

Додамо, що Європа активно реагує на загрозу “Вагнера” у Білорусі.

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