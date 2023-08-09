Таємний завод підірваний: Російська розробка військової технології порушена

У Підмосков’ї підірвано завод, який міг брати участь у розробці військових технологій. Конкретніше – “стелс”-бомбардувальника, повідомляє “Преса України” з посиланням на Крим.Реалії.

Видання передало інформацію про підрив заводу, який брав активну участь у розробці російського стратегічного бомбардувальника. Модель маркується як “Посланець”.

Ця військова технологія розпочала свою розробку з 2009 року. Його виробник це “Туполєв”, конструктивне бюро. Завдяки своїй конструкції, заснованій на “літаючому крилі”, бомбардувальник стає менш помітним для радарів.

Раніше заявлялося про зразковий рік випуску першої моделі на озброєння російської армії. Міноборони стверджувало, що це станеться у 2027 році.

Нагадаємо, це не перший московський завод, який вибухнув.