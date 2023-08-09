Танковий альянс: Німецька Rheinmetall допоможе Україні з бойовою технікою

Rheinmetall, компанія німецької держави готова взяти на себе ремонт бельгійських танків моделі Leopard 1. Також компанія візьме на себе відповідальність відправки техніки назад на фронт, повідомляє “Преса України” з посиланням на Handelsblatt.

Надійшла інформація про те, що німецька компанія Rheinmetall готова допомогти українським військовим. Вона придбала 50 одиниць танкової техніки моделі Leopard 1 у компанії бельгійської держави. Рейнметалл планують провести процедури ремонту закуплених танків, а потім відправити їх Збройним Силам України.

Очевидно, дана компанія була анонімним покупцем 50 одиниць бойових танків моделі Leopard 1 у OIP Land Systems. Наразі невідомо чому закупівля не була одразу опублікована.

Також ця компанія говорила про створення ремонтного підприємства для військової техніки.