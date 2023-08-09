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Середа, 9 Серпня

Танковий альянс: Німецька Rheinmetall допоможе Україні з бойовою технікою

Rheinmetall готова взяти на себе ремонт бельгійських танків моделі Leopard 1.
Багровий Ілля  Оновлено: Світ Коментарів немає1 хвилина читання

Rheinmetall, компанія німецької держави готова взяти на себе ремонт бельгійських танків моделі Leopard 1. Також компанія візьме на себе відповідальність відправки техніки назад на фронт, повідомляє “Преса України” з посиланням на Handelsblatt.

Надійшла інформація про те, що німецька компанія Rheinmetall готова допомогти українським військовим. Вона придбала 50 одиниць танкової техніки моделі Leopard 1 у компанії бельгійської держави. Рейнметалл планують провести процедури ремонту закуплених танків, а потім відправити їх Збройним Силам України.

Очевидно, дана компанія була анонімним покупцем 50 одиниць бойових танків моделі Leopard 1 у OIP Land Systems. Наразі невідомо чому закупівля не була одразу опублікована.

Також ця компанія говорила про створення ремонтного підприємства для військової техніки.

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