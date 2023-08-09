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Середа, 9 Серпня

Смертоносна зброя на українській землі: “Іскандер” вразив Запоріжжя

ЗС РФ застосували під час обстрілу Запорізької області Іскандер.
Багровий Ілля  Оновлено: Україна Коментарів немає1 хвилина читання

Збройні Сили Російської Федерації застосували під час обстрілу Запорізької області ракету. Бойовий запас має маркування балістичної ракети “Іскандер”, повідомляє “Преса України” із посиланням на Телеграм-канал Андрія Єрмака.

“Удар по Запоріжжю ініційований Збройними Силами Російської Федерації, нарешті, закінчено. Тип ракети, які використовувала армія Росії на даний момент встановлюється. Попередній огляд показав, що це балістична ракета моделі “Іскандер”. Удар припав по території ПЦУ. Храм святих апостолів Петра та Павла .”, – звітував про те, що сталося Єрмак.

Політик запевняє про загиблих. Стан на 9 серпня 2023 року показує, що загинуло троє громадян української держави.

Нагадаємо, що обстріл в Херсоні зазнав човен з цивільними.

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