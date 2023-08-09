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Середа, 9 Серпня

Скандал на кордоні: Польща запровадила суворий контроль за українськими біженцями

Польща внесла новий законопроект, який контролює перетин кордону.
Багровий Ілля  Оновлено: Світ Коментарів немає1 хвилина читання

Уповноважений урядом Польщі з прав біженців Павло Шефернакер відповів Офісу польського омбудсмена. Повідомлення надходили на тему скарг на ануляцію статусу UKR після того, як особа залишила Польщу на деякий час, повідомляє “Преса України” з посиланням на yavp.pl.

Починаючи з першого квітня 2023 року, чиновники отримали можливість перевірки інформації про те, як і скільки будь-яка особа перетинала кордон. Це насамперед стосується українських біженців.

Політик повідомив, що при перетині кордону Польщі людина має надати інформацію про цілі свого візиту. Також мають бути зрозумілі умови запланованого прибуття.

“Коли особа з електронним посвідкою на проживання diia.pl та заявою сучасному захисту перетинає кордон, вона реєструється в реєстрі”, – йдеться у листі.

Нагадаємо, що українські біженці можуть отримати допомогу від України за кордоном.

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