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Середа, 9 Серпня

Скандал довкола “Вагнера”: НАТО спростовує загрозу на кордоні Білорусі

Північноатлантичний альянс здійснює моніторинг діяльності республіки Білорусь.
Багровий Ілля  Оновлено: Світ Коментарів немає1 хвилина читання

Північноатлантичний альянс здійснює моніторинг діяльності республіки Білорусь. Проте НАТО не бачить загрози з боку “Вагнера” на території республіки, повідомляє “Преса України” з посиланням на PAP.

“Нам не вдалося розглянути в нинішніх діях приватної військової компанії “Вагнера” загрози. Ми маємо на увазі як фактичну, так і непряму. Тим не менш, ми залишаємося пильними та повідомимо про загрозу при першому її прояві”, – сказала Оана Лонгеску.

Також представниця НАТО додала, що оборонна присутність Альянсу значно посилилася на території східної частини Альянсу. Вона стверджує, що це зміцнення присутності є відповіддю на агресію з боку Російської Федерації.

Компанія “Вагнера” вже створює табір на прикордонному білоруському аеропорту.

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