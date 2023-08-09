Скандал довкола “Вагнера”: НАТО спростовує загрозу на кордоні Білорусі

Північноатлантичний альянс здійснює моніторинг діяльності республіки Білорусь. Проте НАТО не бачить загрози з боку “Вагнера” на території республіки, повідомляє “Преса України” з посиланням на PAP.

“Нам не вдалося розглянути в нинішніх діях приватної військової компанії “Вагнера” загрози. Ми маємо на увазі як фактичну, так і непряму. Тим не менш, ми залишаємося пильними та повідомимо про загрозу при першому її прояві”, – сказала Оана Лонгеску.

Також представниця НАТО додала, що оборонна присутність Альянсу значно посилилася на території східної частини Альянсу. Вона стверджує, що це зміцнення присутності є відповіддю на агресію з боку Російської Федерації.

Компанія “Вагнера” вже створює табір на прикордонному білоруському аеропорту.