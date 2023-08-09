Рубль на межі катастрофи: Відтік валюти та санкції завдають смертельного удару

Відчутний відтік російської валюти створює підґрунтя для продовження падіння рубля. Також цьому сприяє погіршення торгівлі поза країною через санкції, повідомляє “Преса України” з посиланням на Bloomberg.

Російський рубль впав у ціні на 23% щодо американської валюти. Це падіння зафіксовано за цей рік. Рубль наближається до позначки 100 за один долар, що ставить його в трійку найгірших показників серед країн, що активно розвиваються.

Очікується, що різниця між експортом та імпортом у Росії, а так само профіцит її рахунку буде близьким до нульової позначки. У липні він становив негативне значення. Ельвіра Набіулліна постійно нагадує про погіршення умов торгівлі з іншими державами на тлі санкцій проти РФ.

Нагадаємо, що санкційний удар обвалив курс рубля.