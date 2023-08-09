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Середа, 9 Серпня

Революційне оновлення WhatsApp: Марк Цукерберг представив нову функцію

WhatsApp представив на виставці оновлень продукту нову функцію.
Багровий Ілля  Оновлено: Наука і технології Коментарів немає1 хвилина читання

WhatsApp представив на виставці оновлень продукту нову функцію. Вона полягає у спільному використанні одного екрана. Це нововведення обіцяє підвищити якість дзвінків з відеозв’язку, повідомляє “Преса України” з посиланням на Марка Цукерберга.

Марк Цукерберг представив нову функцію WhatsApp, яка покращить досвід користувачів від відеодзвінків у додатку. Вона допоможе користувачам обмінюватися між собою документами, фото, списком покупок (кошик) та контактами, які доступні для відеодзвінків.

На даний момент нововведення у WhatsApp проходить процедури тестування. На даний момент не повідомляється про недоліки та баги розробки.

Популярний зараз штучний інтелект також отримав оновлення.

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