Революційне оновлення WhatsApp: Марк Цукерберг представив нову функцію

WhatsApp представив на виставці оновлень продукту нову функцію. Вона полягає у спільному використанні одного екрана. Це нововведення обіцяє підвищити якість дзвінків з відеозв’язку, повідомляє “Преса України” з посиланням на Марка Цукерберга.

Марк Цукерберг представив нову функцію WhatsApp, яка покращить досвід користувачів від відеодзвінків у додатку. Вона допоможе користувачам обмінюватися між собою документами, фото, списком покупок (кошик) та контактами, які доступні для відеодзвінків.

На даний момент нововведення у WhatsApp проходить процедури тестування. На даний момент не повідомляється про недоліки та баги розробки.

Популярний зараз штучний інтелект також отримав оновлення.