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Середа, 9 Серпня

Повалений президент та “Вагнерівці”: Зв’язок між переворотом та приватною військовою компанією

Ентоні Блінкен заявив про хитрість членів приватної військової компанії "Вагнер".
Багровий Ілля  Оновлено: Світ Коментарів немає1 хвилина читання

Ентоні Блінкен заявив про хитрість членів приватної військової компанії “Вагнер”. Вони використовують нестабільність ситуації в Нігері після перевороту, повідомляє “Преса України” з посиланням на BBC.

Бойовики “Вагнера” збираються використати нестабільність після перевороту до Нігеру. Він стався після того, як колишнього президента Мохамеда Базума було повалено. За однією з теорій, лідери перевороту зверталися за допомогою до членів приватної військової компанії Євгена Пригожина.

Сполучені Штати Америки вважають, що ця теорія слабка. Блінкен не вважає, що за переворотом стоїть Російська Федерація та приватна військова компанія “Вагнера”.

Проте, Америка висловлює стурбованість активністю “Вагнерівців” на тлі цієї події.

Нагадаємо, що НАТО заперечує небезпеку, що походить від “Вагнера”.

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