Нова особа серед політиків: Верховна Рада вітає Наталію Локтіонову

У Верховній Раді відбулося поповнення штату політиків. Новий політик полягає у партії “Слуга народу”. Її звуть Наталія Локтіонова, повідомляє “Преса України” із посиланням на Телеграм-канал Ярослава Железняка.

Народний депутат повідомив про поповнення у Верховній Раді. 9 серпня 2023 року Локтіонова прийняла присягу як народний депутат України. У складі Верховної Ради вона замінила Юрія Арістова.

Політик народилася у Києві, 1981 року. Має вищу економічну освіту. Раніше працювала менеджером з маркетингу в Ancor Personnel Ukraine ltd, а також обіймала різні посади в “Першій лізинговій компанії”.

У партії “Слуга народу” вона балотувалася на виборах 146 номером.

Раніше Верховна Рада схвалила зміни до законів.