Відбулася нова атака безпілотних літальних апаратів на столицю Російської Федерації. Президент Зеленський висловився щодо цього, повідомляє “Преса України” з посиланням на Твіттер глави української держави.

Володимир Зеленський охарактеризував нову атаку на Москву як доказ перетягування війни на територію Російської Федерації. Ініціатором цього перетягування він відзначив Володимира Путіна.

Зеленський назвав безпілотний літальний апарат над Москвою “бездоганним символом сьогодення”.

“Клан президента Російської Федерації” працює з кожним днем все активніше. І вже переносить військові дії на територію своєї ж держави”, – упевнений президент України.

Подоляк так само висловився і назвав це “правильною та розумною стратегією”, аргументуючи подальшим знищенням “кланів шовіністів” та закриття країни завдяки громадянській війні.

Нагадаємо, що атака безпілотників створила займання і в Київській області.