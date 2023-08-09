Курс на зміну: Польща готується до парламентських виборів з ініціативи президента

У Польщі призначено вибори. Вони стосуватимуться парламенту країни. Почнеться політична подія 15 жовтня. Дві палати Національних зборів прийматимуть голосування, повідомляє “Преса України” з посиланням на президента Польщі.

Анджей Дуда розповів про майбутні парламентські вибори у польській державі. Лідер країни повідомив про те, що дія проходитиме в обидві палати Національних зборів.

“Яке майбутнє чекає на Польщу — нашу справу. Ми її обираємо! Використовуйте всі права, які вам дає Конституція!”, — написав чинний лідер Польщі Дуда.

Чинний лідер Польщі обрав дату початку політичних виборів. Він поставив позначку на 15 жовтня 2023 року. У верхній та нижній палатах Національних зборів.

Нагадаємо, що вибори в Польщі проходили і під час пандемії коронавірусу.