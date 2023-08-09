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Середа, 9 Серпня

Континент на межі: Як військовий переворот у Нігері змінює карту інвестицій

Військовий переворот змусив деякі країни Африки інвестувати свої кошти до Нігеру
Багровий Ілля  Оновлено: Світ Коментарів немає1 хвилина читання

Військовий переворот змусив деякі країни Африки інвестувати в Нігер. Чотири африканські держави вже виявили бажання про інвестиції, повідомляє “Преса України” з посиланням на RFI.

Вторгнення до Нігеру не заперечується військовими експертами, а також дипломатами, які зараз перебувають у столиці Нігерії.

“Ця перспектива продовжуватиме розглядатися. Навіть якщо кинути всі можливі зусилля на процес зниження ескалації конфлікту та вихід із кризи за допомогою дипломатії”, – написали французькі кореспонденти.

Нігерія висловила свою ініціативу стати осередком цієї операції. Вона готова кинути на це більше половини своїх військ за потреби. Прямо зараз військові Нігер готові до відправки до Кот-д’Івуару.

Нагадаємо, що в Нігерії так само активно працюють пірати.

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