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Середа, 9 Серпня

Бюджет закінчується: США витрачають мільярди на допомогу Україні

Міноборони США поступово витрачає всі кошти на допомогу Україні.
Багровий Ілля  Оновлено: Політика Коментарів немає1 хвилина читання

Міністерство оборони США поступово витрачає всі кошти на допомогу українській державі. На підтримку України залишилося близько 6 мільярдів доларів, повідомляє “Преса України” з посиланням на брифінг Сабріни Сінгх.

Голова Пентагону скликала брифінг у США на тему ресурсів для підтримки української держави у війні проти Росії. За її словами, Пентагон залишився в наявності 6,2 мільярда доларів. Ці кошти вдалося виявити після того, як американські бухгалтери припустилися помилки, яка підвищила вартість пакетів підтримки на мільярди доларів.

Сінгх не дала жодних коментарів щодо подальших прохань від Пентагону до Конгресу США. Невідомо, чи Пентагон проситиме додаткові кошти для України.

Президент Байден уже обіцяв довгострокову підтримку України.

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