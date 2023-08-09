Бюджет закінчується: США витрачають мільярди на допомогу Україні

Міністерство оборони США поступово витрачає всі кошти на допомогу українській державі. На підтримку України залишилося близько 6 мільярдів доларів, повідомляє “Преса України” з посиланням на брифінг Сабріни Сінгх.

Голова Пентагону скликала брифінг у США на тему ресурсів для підтримки української держави у війні проти Росії. За її словами, Пентагон залишився в наявності 6,2 мільярда доларів. Ці кошти вдалося виявити після того, як американські бухгалтери припустилися помилки, яка підвищила вартість пакетів підтримки на мільярди доларів.

Сінгх не дала жодних коментарів щодо подальших прохань від Пентагону до Конгресу США. Невідомо, чи Пентагон проситиме додаткові кошти для України.

Президент Байден уже обіцяв довгострокову підтримку України.