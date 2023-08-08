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Вівторок, 8 Серпня

Загадковий вибух у Туреччині: Спростування теорії диверсії викликало сумніви та тривогу

Вибух у порту Дериндже змусив турецьку владу розпочати розслідування.
Багровий Ілля  Оновлено: Світ Коментарів немає1 хвилина читання

Вибух у порту Дериндже змусив турецьку владу розпочати розслідування. Наразі одну з версій названо “слабкою”, повідомляє “Преса України” з посиланням на CNN Türk.

Ахмет Гюльдал заявив, що диверсія малоймовірна причина вибуху в порту. Він посилається на систему безпеки.

“Теорія диверсії слабка. Тому що ця портова зона знаходиться під постійною охороною. На територію Дериндже не може потрапити той, хто не пройшов усі процедури перевірки. Не важливо, хто це, державний службовець, працівник порту або власник підприємства. Усі зобов’язані проходити перевірку. Ми оцінюватимемо всі можливості, проте цей варіант причини вибуху розглядається набагато слабкішим.”, – сказав глава Турецької зернової ради.

В одному з єгипетських аеропортів затримано російського громадянина з вибухівкою.

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