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Вівторок, 8 Серпня

Точне влучення: Український удар HIMARS знищує російську позицію на лінії фронту

ЗСУ продовжать активну роботу з військовослужбовців РФ.
Багровий Ілля  Оновлено: Україна Коментарів немає1 хвилина читання

Збройні Сили України продовжать активну роботу з військовослужбовців Російської Федерації. На лінії бойового зіткнення за допомогою удару HIMARS вдалося знищити одну із позицій ЗС РФ, повідомляє “Преса України” з посиланням на Телеграм-канал Олександра Сирського.

Олександр Сирський передав інформацію щодо ситуації на Бахмутському напрямку. Аеророзвідник із позивним “Млявий” зміг знайти МСТА-Б Збройних Сил Російської Федерації. Аеророзвідник оперативно передав координати військової мети союзному оператору НIMARS.

“Досить одного пострілу, який потрапить у яблучко. Позицію ворожих збройних сил разом із їхніми боєприпасами знищено повністю. Додаткова аеророзвідка для підтвердження попадання підтверджує. Позиції ЗС РФ там більше немає”, – написав Олександр Сирський.

Раніше обстрілювали українські позиції.

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