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Вівторок, 8 Серпня

Перемога духу: 22 звільнені українські солдати повернулися на батьківщину

Українська держава повернула нову партію військовополонених.
Багровий Ілля  Оновлено: Україна Коментарів немає1 хвилина читання

Українська держава повернула нову партію військовополонених. На батьківщину повернулося ще 22 особи, повідомляє “Преса України“.

22 українські військовослужбовці повернулися в Україну з полону Збройних Сил Російської Федерації. Це сталося 7 серпня 2023 року.

Про це розповів Єрмак, який повідомив склад членів Збройних Сил України, які повернулися. Серед полонених числяться 2 бойові офіцери, а так само рядові і сержанти. Їх взяли в полон на різних напрямках конфлікту.

Так само помічається наявність поранень на деяких полонених, що повернулися додому.

“Всі звільнені будуть проходити реабілітацію. Фізичну та психологічну. Також вони будуть реінтегруватися. Їм нададуть все необхідне лікування.”

Повернення військовополонених також фіксували спецслужби.

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