Актуально
Підписатися
Вівторок, 8 Серпня

Китай може зробити свій внесок: Прорив у врегулюванні конфлікту в Україні

Китай взяв участь у Саміті в Саудівській Аравії.
Багровий Ілля  Оновлено: Світ Коментарів немає1 хвилина читання

Китай взяв участь у Саміті в Саудівській Аравії. Ця участь маркується як продуктивна, повідомляє “Преса України” з посиланням на представника Державного департаменту США.

“Ми вже давно ведемо розмови про те, що Китай мав би вигоду від ухвалення ролі в припиненні війни проти України. Якби КНР чітко брав і грав роль, яка відноситься до територіальної цілісності української держави, а також її суверенітету з повагою.”, – Заявив Метью Міллер.

Також представник Держдепартаменту США додав, що американські чиновники, Вікторія Нуланд і Джейк Салліван зустрілися з посланцем з Китайської Народної Республіки. Їхня зустріч ініційована для передачі повідомлення.

Деталі зустрічі Метью Міллер не надав.

Саміт Саудівської Аравії подав позитивні сигнали для України.

Post Views: 8

Материалы по теме

Додати коментар

Залишити відповідь

Новини

Преса України

Інше

2002-2023 Преса України. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів, опублікованих на нашому сайті “Преса України“, дозволяється за умови посилання на uapress.info. При копіюванні матеріалів для інтернет-видань – обов’язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання. Посилання має бути розміщене незалежно від повного чи часткового використання матеріалів.