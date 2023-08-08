Китай може зробити свій внесок: Прорив у врегулюванні конфлікту в Україні

Китай взяв участь у Саміті в Саудівській Аравії. Ця участь маркується як продуктивна, повідомляє “Преса України” з посиланням на представника Державного департаменту США.

“Ми вже давно ведемо розмови про те, що Китай мав би вигоду від ухвалення ролі в припиненні війни проти України. Якби КНР чітко брав і грав роль, яка відноситься до територіальної цілісності української держави, а також її суверенітету з повагою.”, – Заявив Метью Міллер.

Також представник Держдепартаменту США додав, що американські чиновники, Вікторія Нуланд і Джейк Салліван зустрілися з посланцем з Китайської Народної Республіки. Їхня зустріч ініційована для передачі повідомлення.

Деталі зустрічі Метью Міллер не надав.

Саміт Саудівської Аравії подав позитивні сигнали для України.