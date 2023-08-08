Кривава атака: Російська ракета вразила Дніпропетровську область

Збройні Сили Російської Федерації продовжують активні атаки українською територією. На Дніпропетровщині постраждала жінка після того, як російську ракету збили, повідомляє “Преса України” з посиланням на телеграм-канал Сергія Лисака.

Сергій Лисак заявляє, що ЗСУ змогли за останню добу збити два безпілотні літальні апарати і одну ракету Російської Федерації. Проте падіння уламків збитої ракети спричинило поранення 34-річної дніпропетровської жінки.

Надані медиками дані стверджують, що вона отримала садна і її стан задовільний.

Дніпропетровська область стала однією з областей, які зазнають постійних обстрілів з боку Збройних Сил Російської Федерації.

Чернігівська область також зазнає частих обстрілів.