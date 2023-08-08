Гучний поклик сусідам: Зеленський виступив на захист Грузії

Чинний президент української держави звернувся до народу Грузії. Звернення відбулося у 15-ті роковини вторгнення Російської Федерації на територію Грузії, повідомляє “Преса України” з посиланням на Твіттер Володимира Зеленського.

Зеленський написав у своєму твіттері від імені себе та українців. Він стверджує, що народ України солідарний з громадянами Грузії. Він написав, що українці підтримують суверенітет і цілісність територій Грузії.

“Повернути мир і стабільність до Європи може лише повна деокупація українських та грузинських земель. Також необхідно покарати країну-агресора, і змусити відшкодувати завдану їй шкоду обом державам”, – написав президент.

Вторгнення Росії до Грузії відбулося 7 серпня 2008 року. Внаслідок введення російських солдатів на територію Грузії країна втратила Абхазію та Південну Осетію

Також Зеленський звертався до Європейського Союзу.