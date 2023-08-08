Держава розширює допомогу: Українці отримають субсидії на оплату комуналки

Нові категорії українців отримають допомогу від держави. Субсидії допоможуть громадянам України сплатити комунальні послуги, якщо вони перевищують середній місячний дохід усієї родини, повідомляє “Преса України”.

Постанова №340 говорить про допомогу новим категоріям українців у питаннях оплати комунальних послуг у разі відчайдушного фінансового стану сім’ї. До списку додалися пункти про осіб, які перебували у полоні після початку війни проти України. А також військові чи інші співробітники військових формувань. Таких як ЗСУ, НГУ, СБУ, Національна поліція, міністерство внутрішніх справ, Управління державної охорони та інші.

Перебування у полоні має бути не менше місяця та підтверджено документально.

Нагадаємо, що українцям виплачуватимуть субсидії лише готівкою.