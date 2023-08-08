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Вівторок, 8 Серпня

Чорне море під напругою: Росія маскує свої дії водними маневрами

Багровий Ілля  Цікаве Коментарів немає1 хвилина читання

Росія розосередила свої сили в акваторії Чорного моря. Наразі найбільша безпека для Росії – маневри, повідомляє “Преса України“.

“У Чорному морі зараз можна легко помітити маленьку паніку. Вона викликана певними подіями, які нещодавно трапилися. Російські війська розосередили корабельне угруповання. Розосередження пішло на території, яка вважалася безпечною для російських кораблів. Отже, найвища безпека зараз для них це маневри.” – сказала Наталія Гуменюк.

Також вона уточнила кількість російських кораблів у Чорному морі. Вона повідомляє про десять одиниць, один з яких виконує роль навідника.

Нагадаємо, що в Чорному морі знайшли російські підводні човни.

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