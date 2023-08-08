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Вівторок, 8 Серпня

Битва на Таврійському напрямі: Українські військові завдають фатальних ударів

З'явилися звістки про успіхи українських військових на Таврійському напрямі.
Багровий Ілля  Оновлено: Регіони Коментарів немає1 хвилина читання

З’явилися звістки про успіхи українських військових на Таврійському напрямі. ЗСУ завдають ударів по російських збройних силах, повідомляє “Преса України” з посиланням на Телеграм Олександра Тарнавського.

“У нас є успіхи. Вони знаходяться на Таврійському напрямі. Підрозділ артилеристських військ виконали протягом доби 1508 поставлених ним бойових завдань. Ворожі втрати за останню добу становлять 256 осіб. З них загинуло 94 особи та поранено 162”, – заявив Олександр Тарнавський.

Тарнавський також повідомив про ліквідацію 18 одиниць бойової техніки ЗС РФ та 8 складів з бойовими припасами.

Інформація також надана про продовження наступальних дій ЗСУ у Запорізькій області. Українські військові продовжують рух під мінометними обстрілами.

Також українська армія забезпечена обладнанням проти безпілотників РФ.

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