Українці на заході: Молоді біженці прагнуть залишитись у Польщі

Молоді українські біженці планують затриматись за кордоном. Вони хочуть залишитись у Польщі. Показники опитувань говорять про тенденцію “чим старший – тим більше хоче повернутися додому”, повідомляє “Преса України“.

Дослідження українських біженців на території Польщі дало свої показники. Оцінювалися думки українців на ринку праці Польщі. Фонд EWL та Центр Східноєвропейських студій Варшавського університету створили портрет українців, які прагнуть залишитись у Польщі ще на рік і більше.

До цього моменту залишитись хотіли приблизно третину від загальної маси українських біженців у Польщі. Повернуться після війни планували майже половина українців.

EWL побачили залежність віку до бажання повернуться. Вік біженців, які планують залишитися довше в середньому, становить 34.3 роки. Ті, хто хочуть, повернуться в середньому мають вік 38.2 роки.

Нагадаємо, що українські біженці в Німеччині не хочуть повертатися.