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Понеділок, 7 Серпня

Суперечка про території: Подоляк оголосив про майбутнє звільнення України

Подоляк висловився про визначення "прописаних у конституції РФ" територій України.
Багровий Ілля  Оновлено: Політика Коментарів немає1 хвилина читання

Подоляк висловився про визначення “прописаних у конституції РФ” територій України. Він зазначив, що це тимчасово-окуповані території, які українські військові зрештою звільнять, повідомляє “Преса України” з посиланням на Твіттер Михайла Подоляка.

“Не існує жодних “територій України, які вже прописані в Конституції Російської Федерації”. Є лише території, які тимчасово окупувала Російська Федерація. Вони будуть звільнені нашими солдатами”, – заявив Михайло Подоляк, відгукуючись про термінологію українських територій, які зазнали окупації.

Також політик наголосив на невідповідності російської конституції до стійких документів юридичного типу. Грунтуючись на цьому, політик заявив, що її зміст приймається до розгляду.

Також Подоляк викрив помилки Москви.

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