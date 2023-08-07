Мільйони гривень для постраждалих: Україна починає виплати за програмою єВідновлення

Працюючи в рамках встановлених програмою “ЄВідновлення” уряд уже погодив заяви від громадян, які внаслідок війни проти Російської Федерації втратили свої будинки. Сума компенсації складає 517,5 мільйона гривень, повідомляє “Преса України”.

“Орієнтуючись на 6 серпня 2023 року, погодили вже 6376 заяв на виплату. Вони виходять від людей, які втратили своє житло через атак Збройних Сил Російської Федерації. Або ж їхнє житло було пошкоджено. Виплати узгоджені вже на суму більш ніж половина мільярда гривень. Банк уже перерахував засіб заявникам.”, – розповіла Олена Шуляк.

В український додаток “Дія” надіслано загалом близько півмільйона заяв. Над опрацюванням заяв працюють новостворені комісії. Їх загальна кількість становить 523 одиниці.

Нагадаємо, що дана програма перетворює кризу на можливість.