Саміт мирного напрямку по Україні, який проходив на території Саудівської Аравії, не отримав підсумкового комюніке. Проте він отримав “позитивні сигнали” від Китайської Народної Республіки, повідомляє “Преса України” з посиланням на Der Spiegel.

Європейські дипломатичні кола повідомили про те, що на саміті в Саудівській Аравії досягли згоди щодо основних пунктів мирної угоди. До цих пунктів належить “територіальна цілісність та суверенітет” української держави. Проте декларація не була опублікована.

Також європейські дипломатичні кола повідомили, що Китай “активно” брав участь у Саміті і висловив свою думку про майбутні зустрічі. Стверджується, що думка Китаю була “позитивною”.

Китай, ймовірно, вибрав бік у конфлікті.